شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من 2024/07/01م وحتى 2024/09/30م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 1446/04/27هـ الموافق 2024/10/30م (نهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ 1446/04/25 هـ الموافق 2024/10/28 م).
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 8,301,279.6 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103,765,995.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.95%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-03-27 الموافق 2024-09-30، منوهة بدفع التوزيعات خلال (35) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 1446/04/27هـ الموافق 2024/10/30م (نهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ 1446/04/25 هـ الموافق 2024/10/28 م).
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 8,301,279.6 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103,765,995.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.95%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-03-27 الموافق 2024-09-30، منوهة بدفع التوزيعات خلال (35) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.