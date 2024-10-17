شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الدواجن والأسماك في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء، تباين أسعار الدواجن والأسماك في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي، على أساس شهري.

وأفادت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، بأن سعر الدجاج الطازج المحلي استقر على أساس شهري عند 17.84 ريال، فيما انخفض سعر الدجاج المجمد المحلي 0.3% إلى 19.18 ريال. سعر الدجاج في السعودية ارتفع سعر الدجاج المجمد المستورد بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 19.18 ريال، فيما ارتفع سعر فيليه صدور الدجاج الطازج 0.7% إلى 21.51 ريال.

وسجل سعر "أفخاذ الدجاج الطازج) ارتفاعا بنسبة 1.7% إلى 10.37 ريال للكيلو خلال شهر سبتمبر الماضي. أسعار السمك في السعودية وانخفض سعر السمك (الكنعد) بنسبة 1.6% على أساس شهري، مسجلا 65.59 ريال للكيلو.

وارتفع سعر السمك (الهامور) بنسبة 0.4% على أساس شهري، ليصل إلى 53.81 ريال للكيلو.

وتراجع سعر الروبيان الطازج المقشر بنسبة 1.8% في شهر سبتمبر الماضي، على أساس شهري، مسجلا 74.18 ريال للكيلو.