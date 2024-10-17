شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة الاستثمار في «وفرة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية، أمس، عن طريق التمرير، على تكوين لجنة استثمار وذلك لتعزيز استراتيجيات الاستثمار للشركة وضمان اتخاذ القرارات التي تدعم الأهداف الاستثمارية لها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تحددت نهاية دورة اللجنة بنهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 13-01-2027م.
ويتكون تشكيل لجنة الاستثمار بناء على الخبرات العملية والمؤهلات للمرشحين من: ماجد العتيبي رئيسا، وبعضوية كل من: بدر الفدا، ود. هاشم أبو الرُب.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تحددت نهاية دورة اللجنة بنهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 13-01-2027م.
ويتكون تشكيل لجنة الاستثمار بناء على الخبرات العملية والمؤهلات للمرشحين من: ماجد العتيبي رئيسا، وبعضوية كل من: بدر الفدا، ود. هاشم أبو الرُب.