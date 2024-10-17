شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 7 أصناف من الفاكهة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 7 أصناف من الفاكهة خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار 10 أنواع أخرى على أساس شهري.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر البطيخ المحلي انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري، مسجلا 3.17 ريال. أسعار الفاكهة في السعودية أفادت النشرة بأن سعر الكمثرى اللبناني انخفضت بنسبة 0.6%، إلى 13.06 ريال، بينما انخفض سعر التمر (الرطب) بنسبة 4.9% إلى 13.88 ريال للكيلو جرام.

وبحسب النشرة تراجع سعر الخوخ اللبناني بنسبة 7.5% إلى 13.74 ريال، بينما انخفض سعر التين المحلي 1.4% إلى 15.98 ريال.

وذكرت أن سعر البرقوق التركي انخفض بنسبة 3.9% إلى 13.75 ريال للكيلو، بينما تراجع سعر الرمان الهندي بنسبة 6.1% إلى 13.8 ريال على أساس شهري. أسعار الفواكه خلال شهر واستقر سعر التفاح الأحمر عند 8.97 ريال، بينما ارتفع سعر التفاح الأصفر 2.5% إلى 8.93 ريال.

وسجل سعر العنب المحلي 11.89 ريال للكيلو مرتفعا 5.4%، بينما سجل سعر العنب اللبناني 14.8 ريال مرتفعا 2.2%.

وارتفع سعر الموز الفلبيني 15.8% إلى 6.88 ريال، بينما ارتفع سعر البرتقال المصري، 8.6% إلى 6.31 ريال للكيلو.

وأشارت إلى أن سعر اليوسفي البكاتساني ارتفع 8.5% إلى 8.33 ريال، بينما ارتفع سعر الشمام المحلي 7.1% إلى 4.97 ريال.

وسجل سعر الليمون الأفريقي ارتفاعا 5.2% إلى 7.65 ريال، بينما ارتفع سعر المنجا الباكستاني 7.1% إلى 12.56 ريال.

وارتفع سعر التمر إلى 16.13 ريال، بزيادة قدرها 1.3% على أساس شهري.