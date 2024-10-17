شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نوفمبر.. عمومية «إدارات» تصوت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات ) المساهمين للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها في تمام الساعة 19:00 يوم الخميس 7-11-2024م، للمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الادارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين اذا كان بمقابل.
ويشمل الجدول: التصويت على شراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد عن 5,000 سهم ( 0.22 %) من إجمالي أسهم الشركة وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الأسهم المخصصة للموظفين.
وستمول الشركة عملية الشراء من خلال مواردها المالية الذاتية، و على تفويض مجلس الادارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهرا، من تاريخ قرار الجمعية العامة (غير العادية).
وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين(في حال الموافقة على البند رقم 1)، وبعد انقضاء المدة فسوف تتبع الشركة الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الادارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين اذا كان بمقابل.
ويشمل الجدول: التصويت على شراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد عن 5,000 سهم ( 0.22 %) من إجمالي أسهم الشركة وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج الأسهم المخصصة للموظفين.
وستمول الشركة عملية الشراء من خلال مواردها المالية الذاتية، و على تفويض مجلس الادارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهرا، من تاريخ قرار الجمعية العامة (غير العادية).
وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين(في حال الموافقة على البند رقم 1)، وبعد انقضاء المدة فسوف تتبع الشركة الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة.