شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نوفمبر.. عمومية «إدارات» تصوت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية