شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الحفر العربية» توافق على تعديل النظام الأساس للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الحفر العربية الإعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد، مساء أمس، الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد،
وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ ( أغراض الشركة)، والموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(مدة الشركة).
وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (10) المتعلقة بـ(فئات الأسهم)، والموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) المتعلقة بـ (تحويل الأسهم).
وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) المتعلقة بـ(تعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم)، والموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(صلاحيات المجلس).
وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة المكافآت، والموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد،
وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ ( أغراض الشركة)، والموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(مدة الشركة).
وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (10) المتعلقة بـ(فئات الأسهم)، والموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) المتعلقة بـ (تحويل الأسهم).
وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) المتعلقة بـ(تعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم)، والموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ(صلاحيات المجلس).
وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة المكافآت، والموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.