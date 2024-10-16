شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع نظيره الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم الأربعاء، مع وزير الشركات و"صنع في إيطاليا" أدولفو أورسو، وبحث معه تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وجذب كبرى الشركات الإيطالية للاستثمار في قطاعات صناعية استراتيجية تركز على توطينها المملكة، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية م. صالح السلمي.

وأكد الطرفان في مستهل الاجتماع، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وإيطاليا، وبخاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، مع الإشادة بمتانة العلاقات التجارية والروابط الثنائية، إذ تعد العلاقات السعودية الإيطالية مثالًا يُحتذى به في التعاون الدولي والتكامل الاقتصادي.

الفرص النوعية

واستعرض الخريف خلال الاجتماع، الفرص النوعية التي تتيحها القطاعات الواعدة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الصناعيين، داعيًا الشركات الإيطالية للاستفادة من تلك الفرص، وتوسيع نطاق استثماراتها في المملكة.



وناقش الوزيران سبل تعزيز وصول الصادرات السعودية إلى إيطاليا، والاستفادة في هذا الصدد من الخدمات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي.ويأتي اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع نظيره الإيطالي، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية مهمة تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.إضافة إلى الاستفادة من أحدث حلول الابتكار الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة بالمملكة.