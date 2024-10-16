شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: إدراج مصر فى المرحلة الثالثة من تقرير جاهزية بيئة الأعمال التابع للبنك الدولى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إنه تم إدراج مصر فى المرحلة الثالثة من تقرير جاهزية بيئة الأعمال التابع للبنك الدولى فى 2026.



وأشارت إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على 3 محاور، لافتة إلى أن السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ونمو إيجابى فى العام المالى الماضى، لافته إلى زيادة الاهتمام من قبل الشركات الكبيرة على قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.



وتابعت أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 2.4% خلال الربع الأخير من 2023/2024.



وتابعت فى مؤتمر صحفى، أن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السُفن بقناة السويس، موضحة أن الصناعات التحويلية حقق نموًا إيجابيًا فى الربع الأخير من العام لأول مرة منذ بداية العام المالى 2022/2023.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن كافة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى سيستمر فى التحسن الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار الإصلاحات الهيكيلية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للمواطنين: "اطمنوا ندبر احتياجتنا بصورة كبيرة ومسئوليتنا كيف نضع كل السيناريوهات فى الحسبان".

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مصطلح "اقتصاد حرب"، قائلا: "لا تعنى أن مصر ستدخل حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر".

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك عدة سيناريوهات فى حالة استمرار تطورات وتأزم الأوضاع فى المنطقة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إننا بدون دولة قوية ستكون مطمع لأى دولة أخرى وبالتالى القوى الشاملة هامة لردع أى محاولات تتعلق بهذا الأمر، قائلا: "منخافش من أو تهديدات خارجية أهم حاجة الجبهة الداخلية تكون متماسكة".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن جزء من الاستثمارات المصرية السعودية المتبادلة سيكون فى قطاع الصناعة وقطاعات آخرى مختلفة، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائى بين البلدين 1500 ميجا، ستدخل فى يونيو المقبل.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن القمة المصرية السعودية التى تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة فى هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التى تحدث.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقى الأعلى بين البلدين، وهدفه الرئيسى تدعيم العلاقات بين البلدين.