شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبيعات السيارات خلال النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات أنه يوجد نمو في مبيعات سوق السيارات المصري بنحو 2.6% خلال النصف الأول من عام 2024 الجارى.

وبحسب تقرير "أميك" فقد بلغت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بيع حوالي 37 ألف و828 مركبة مقارنة بـ 36 ألف و845 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

وكشف تقرير "أميك" سوق السيارات في مصر، أن قطاع سيارات الركوب "الملاكي" قد زاد بشكل ملحوظ بنسبة نمو في المبيعات قدرت بنحو 9% بالسوق المصرية خلال العام الجاري 2024 ، إذ بلغ إجمالي مبيعات "الملاكي" حوالي 29 ألف و239 سيارة .

وكشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري ان سيارات النقل المرخصة خلال شهر سبتمبر 2024 بلغت 1432 سيارة .

جاء من بينها 26 سيارة نقل موديل 2021 و130 موديل 2022 و 110 سيارة نقل موديل 2023و110 سيارة موديل 2024و725 موديل 2025