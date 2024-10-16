شكرا لقرائتكم خبر عن 18.9 % نسبة الفقد بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى منذ قليل من مناقشة الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس بهجت عبد الحليم للعام المالى الماضى 2023/2024.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق المناطق التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بلغت 18.9% ومن المستهدف أن يصل إلى 15% بنهاية العام الجاري، كاشفا أن القطاعات التابعة للشركة هى محافظات البحيرة ومرسي مطروح ومدينة النوبارية وجزء من قطاع الساحل الشمالي.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعلى نسبة فقد بنطاقة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء هو قطاع شمال البحيرة بنسبة 28.3%، لافتا إلى أن أقل قطاع فى نسبة الفقد هو قطاع السادات بنسبة 9.6% ويليه قطاع شمال النوبارية بنسبة 17.3%.



