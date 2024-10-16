شكرا لقرائتكم خبر عن 490 مليون حصيلة محاضر سرقات التيار الكهربائى بـ" شركة الإسكندرية" خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقى من خلال تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع المحافظات التابعة لها من استرداد 192 مليون 89 ألف جنيه من محاضر سرقات التيار باستخدام حق الضبطية القضائية خلال العام المالي 2023/2024.

وبلغ إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها ضد سارقي التيار خلال العام المالى 2023/2024 من خلال الضبطية القضائية 237 مليون 566 ألف جنيه تم تحصيل 192 مليون 89 ألف جنيه منهم، فيما بلغت إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شرطة الكهرباء 358 مليون جنيه تم تحصيل 299 مليون 765 ألف.

وبلغ إجمالى ما تم استرداده من محاضر سرقات التيار الكهربائي من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال الضبطية بالمحافظات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 490 مليون 855 ألف جنيه.