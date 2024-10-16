شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد مديرا عاما مساعدا للعمليات المصرفية بقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة الترقيات والندب والتكليف بالإدارة العليا بـ شركات قطاع البترول.

ويتم نشر حركة الترقيات والندب والتكليف بالإدارة العليا بشركات قطاع البترول وذلك بعد اعتماد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية من خلال بوابة العاملين بقطاع البترول.

وشملت حركة الترقيات، ترقية أحمد سعيد حسنى لمنصب مدير عام مساعد بالإدارة العامة المساعدة للايرادات والعمليات المصرفية للمناطق بالادارة العامة التنفيذية للادارات والعمليات المصرفية وحسابات المناطق والغاز السائل، كما تقرر ترقية محمد رفاعى عبد الحافظ لمنصب مدير عام الايرادات والعمليات المصرفية وحسابات المناطق والغاز السائل.