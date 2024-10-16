شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بختام جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجارى الدولي-مصر (سى أى بي)، وبالم هيلز للتعمير، وحديد عز، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والسويدى إليكتريك، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100 مدفوعة بأسهم الصناعات الغذائية، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.176 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13256 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 7688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 10856 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة.