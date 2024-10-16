شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «موبي للصناعة» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة موبي للصناعة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) في 7 نوفمبر المقبل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجمعية العامة ستعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض من خلال استخدام منصة تداولاتي للتصويت الإلكتروني.
ويشمل جدول أعمال الجمعية:
(1) التصويت على تعديل مسمى الباب الأول من النظام الأساسي المتعلقة بتحول الشركة .
(2) التصويت على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس.
(3) التصويت على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة رأس مال الشركة والأسهم.
(4) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة.
(5) التصويت على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
(6) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
(7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2024/11/07م ومدتها أربعة سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/11/06م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
(8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
(9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
(10) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجمعية العامة ستعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض من خلال استخدام منصة تداولاتي للتصويت الإلكتروني.
جدول أعمال الجمعية
ويشمل جدول أعمال الجمعية:
(1) التصويت على تعديل مسمى الباب الأول من النظام الأساسي المتعلقة بتحول الشركة .
(2) التصويت على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس.
(3) التصويت على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة رأس مال الشركة والأسهم.
(4) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة.
(5) التصويت على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
(6) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
(7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2024/11/07م ومدتها أربعة سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/11/06م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
(8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
(9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
(10) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابه.