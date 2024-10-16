الاقتصاد

6 نوفمبر.. عمومية «ملكية» تصوت على سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، فإن من المقرر انعقاد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة 20:30 يوم الاربعاء 6 نوفمبر 2024م.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على سياسات وإجراءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة بالشركة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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