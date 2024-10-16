شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نوفمبر.. عمومية «ملكية» تصوت على سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المقرر انعقاد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة 20:30 يوم الاربعاء 6 نوفمبر 2024م.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على سياسات وإجراءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة بالشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المقرر انعقاد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة 20:30 يوم الاربعاء 6 نوفمبر 2024م.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على سياسات وإجراءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة بالشركة.