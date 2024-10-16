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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الحديد خلال شهر.. وارتفاع الأسلاك والكيابل الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار الحديد في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار الأسلاك والكيابل الكهربائية.
وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، ارتفع سعر حديد التسليح (6 مم) 1.3% إلى 3982.47 ريال للطن، بينما ارتفع سعر حديد (8 مم) 0.1% إلى 2788.39 ريال للطن.
وسجل سعر حديد التسليح (14 مم) انخفاضا بنسبة 0.5% إلى 2710.3 ريال، بينما انخفض سعر حديد التسليح (16 مم) بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر الماضي إلى 2711.53 ريال.
وانخفض سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، مسجلا 2715.19 ريال للطن.
وتراجع سعر كيابل ربط الحديد الصيني بنسبة 3.1% إلى 50.96 ريال لـ(10 كجم).
وارتفع سعر الكيابل الكهربائية (10 مم) 0.9% إلى 22.49 ريال للمتر، بينما سجل سعر الـ(25 مم) ارتفاعا بنسبة 0.3% إلى 48.64 ريال.
ووفقا للنشرة ارتفع سعر الكيابل الكهربائية،(70 مم) 0.5% إلى 128.06 ريال للمتر، بينما ارتفع سعر الـ(95 مم) 1.1% إلى 176 ريالا.
وارتفع سعر الكيابل الكهربائية (120 مم) بنسبة 0.4% إلى 222.79 ريال، في حين ارتفع سعر الـ(300 مم) 0.6% إلى 542.62 ريال للمتر.
وأفادت بأن سعر الألومنيوم (حلق جنب سعودي) ارتفاع بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، مسجلا 86.85 ريال.
وسجل سعر الخشب التيك الأفريقي ارتفاعا بنسبة 1.7% إلى 6294.59 ريال للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي 0.4% إلى 3239.76 ريال.
وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، ارتفع سعر حديد التسليح (6 مم) 1.3% إلى 3982.47 ريال للطن، بينما ارتفع سعر حديد (8 مم) 0.1% إلى 2788.39 ريال للطن.
سعر الحديد في السعوديةأظهرت النشرة أن سعر حديد التسليح (10 مم) انخفض بنسبة 0.2% إلى 2829.99 ريال، فيما انخفض سعر حديد (12 مم) بنسبة 0.5% إلى 2710.49 ريال للطن.
وسجل سعر حديد التسليح (14 مم) انخفاضا بنسبة 0.5% إلى 2710.3 ريال، بينما انخفض سعر حديد التسليح (16 مم) بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر الماضي إلى 2711.53 ريال.
وانخفض سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، مسجلا 2715.19 ريال للطن.
وتراجع سعر كيابل ربط الحديد الصيني بنسبة 3.1% إلى 50.96 ريال لـ(10 كجم).
سعر الأسلاك الكهربائيةوذكرت النشرة أن سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) ارتفعت بنسبة 0.9% إلى 1.19 ريال للمتر، بينما ارتفع سعر (4 مم) بنسبة 1.2% إلى 1.75 ريال، فيما ارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) بنسبة 0.7% إلى 2.71 ريال.
وارتفع سعر الكيابل الكهربائية (10 مم) 0.9% إلى 22.49 ريال للمتر، بينما سجل سعر الـ(25 مم) ارتفاعا بنسبة 0.3% إلى 48.64 ريال.
سعر الكيابلوسجل سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) ارتفاعا بنسبة 0.8% إلى 63.48 ريال، بينما ارتفع سعر الـ (50 مم) بنسبة 0.5% إلى 88.79 ريال.
ووفقا للنشرة ارتفع سعر الكيابل الكهربائية،(70 مم) 0.5% إلى 128.06 ريال للمتر، بينما ارتفع سعر الـ(95 مم) 1.1% إلى 176 ريالا.
وارتفع سعر الكيابل الكهربائية (120 مم) بنسبة 0.4% إلى 222.79 ريال، في حين ارتفع سعر الـ(300 مم) 0.6% إلى 542.62 ريال للمتر.
وأفادت بأن سعر الألومنيوم (حلق جنب سعودي) ارتفاع بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، مسجلا 86.85 ريال.
سعر الخشبوارتفع سعر الخشب التشيلي 1.5% إلى 1558.08 ريال للمتر المكعب، بينما انخفض سعر الخشب الروماني 1.2% إلى 1499.78 ريال.
وسجل سعر الخشب التيك الأفريقي ارتفاعا بنسبة 1.7% إلى 6294.59 ريال للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي 0.4% إلى 3239.76 ريال.