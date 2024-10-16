شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يقوم بزيارة للعاصمة البلجيكية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة اليوم متوجهاً إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ليبدأ ثالث جولاته الأوروبية، وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات رسمية مع ممثلي المفوضية الأوروبية، وكذا اجتماعات مع عدد من جهات الأعمال الأوروبية والبلجيكية من خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في بروكسل.

ومن المقرر أن يلتقي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المفوض الأوروبي للتجارة ونائب رئيس المفوضية الأوروبية حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي بصفة عامة ومع دولة بلجيكا بصفة خاصة.

كما تتضمن الزيارة مشاركة الوزير في اجتماع المائدة المستديرة الذي ينظمها المكتب التجاري بالتنسيق مع كل من الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية وغرفة تجارة بروكسل، ويشارك بها عدد من كبرى الشركات البلجيكية واللكسمبورجية العاملة في مختلف المجالات خلال الفترة من 16-17 أكتوبر الجاري.