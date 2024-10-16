شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يقرر تشكيل المجالس التصديرية وهيئة المكتب بالانتخاب والان مع تفاصيل الخبر

أصدر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً حمل رقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية في دورتها الجديدة.

وجاء في المادة الأولي من قرار وزير الاستثمار، "يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب مكونة من رئيس المجلس ووكيلين وأمين صندوق وينتخب المجلس هيئة المكتب مع كل دورة إنعقاد".

وتضمن التشكيل إضافة مجلس تصديري للاستثمار العقاري ومجلس جديد للتشييد والبناء وتم فصل المفروشات المنزلية عن مجلس الغزل والمنسوجات.



