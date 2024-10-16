شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات 2.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 30853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 38305 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 13380 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.31% ليصل إلى مستوى 7744 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.22% ليصل إلى مستوى 10951 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 3235 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والملتقى العربي للاستثمارات، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والملتقى العربي للاستثمارات، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والنساجون الشرقيون للسجاد، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والقاهرة للدواجن، والمصرية للدواجن، والمنصورة للدواجن، ومينا للاستثمار السياحي والعقارية، والإسماعيلية مصر للدواجن، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والعربية للمحابس.

وأعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.415 مليون وثيقة بدلا من 3.420 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمالية والصناعية المصرية، والعبور للاستثمار العقاري عدد 628 سهمًا، 296 سهمًا، 80 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، وجدوى للتنمية الصناعية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 240.3 ألف سهم، 2.15 مليون سهم، 4.4 مليون سهم، 120.5 ألف سهم، على الترتيب، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عدد 700 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 4506 سهمًا.

فيما باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ومصر بني سويف للأسمنت، والمصرية للمنتجعات السياحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 150 سهمًا، 500 ألف سهم، 13.7 ألف سهم، 13081 سهم، 300 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وجدوى للتنمية الصناعية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.3 مليون سهم، 20 ألف سهم، 2.15 مليون سهم، 4.4 مليون سهم، 66.1 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، عن تحقيق مبيعات بلغت 6.5 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليار جنيه مقارنة مع 1.15 مليار جنيه بنسبة نمو 120%، مرجعة السبب إلى انخفاض قيمة إيرادات المبيعات بقيمة 80 مليون جنيه، وزيادة تكلفة إيرادات النشاط بقيمة 821 مليون جنيه، وزيادة مكاسب فروق العملة بقيمة 279 مليون جنيه، وزيادة مكاسب تقييم استثماري عقاري بقيمة 2.034 مليار جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، عن تلقيها الشركة عرض شراء إجباري للاستحواذ على حتى 100% من أسهم رأسمال الشركة بتقييم مبدئي غير ملزم بحوالي 8.1 مليار جنيه بسعر مبدئي غير ملزم 31.48 جنيه للسهم الواحد، مع نية شركة أراا مقدمة العرض بشطب قيد أسهم الشركة شطبًا اختيارًا من جداول البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.

وقالت الشركة، إن المساهمين الرئيسين أعربوا عن تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع شركة أرلا، من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وذلك في ضوء الاتفاقيات النهائية التي سيتم إبرامها، وتنوي عائلة الدماطي الاستمرار كشريك بجزء من أسهمهم مع أرلا مع استمرار محمد الدماطي كعضو منتدب للشركة.

كما أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن تلقيها عرضًا من شركة كيان لإدارة الأصول العقارية بخصوص الاشتراك سويًا في تطوير قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة طنطا بمساحة 24.8 ألف متر مربع، بنسبة 30% للشركة العربية، و70% نسبة الشركة المطورة، وتلتزم الأخيرة بدفع مبلغ 400 مليون جنيه، كجدية تعاقد يتم دفع 25% منها عند التعاقد والباقي عند استلام التراخيص على أن يتم خصم هذا المبلغ على مدار 4 سنوات من مبيعات الشركة العربية الخاص بالمشروع.