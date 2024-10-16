شكرا لقرائتكم خبر عن 19.2 % نسبة الفقد بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى منذ قليل من مناقشة الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي للعام المالى الماضى 2023/2024.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق المحافظات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بلغت 19.2%، كاشفا أن المحافظات التابعة للشركة هى الغربية والمنوفيه القليوبية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة إلى 15% بنهاية العام المالى الجديد 2024/2025، لافتا إلى أن الشركة حريصة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وسارقي التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة.