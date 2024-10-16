شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال في زيارة مفاجئة لشركتي النصر للإسكان والمعادي للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لمقر شركتي النصر للإسكان والتعمير والمعادي للتنمية والتعمير التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأجرى المهندس محمد شيمي، بحسب بيان الوزارة اليوم، جولة في مقري الشركتين وتفقد سير العمل في مختلف القطاعات والإدارات، والتقى الإدارة التنفيذية حيث استعرض مشروعات الشركتين في عدد من المدن والمناطق منها المقطم والمعادي والفسطاط والشروق و6 أكتوبر والمنصورة الجديدة، وموقفها التنفيذي، والتي تشمل وحدات سكنية وإدارية وتجارية وغيرها من الخدمات، والمشروعات المستقبلية والخطط التوسعية، وموقف استغلال محفظة الأصول والأراضي المملوكة للشركتين، والشراكات مع القطاع الخاص. وتابع عمليات البيع والتسويق ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتميزها، وتحسين جودة المنتجات وتنويعها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والالتزام بالتطوير المستمر للخدمات والمنتجات والتأكيد على تسليم المشروعات في مواعيدها وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتواصل الدائم مع العملاء وكسب ثقتهم.