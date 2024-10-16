شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 120 جنيها ليسجل 28840 بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاعا كبيراً بأكثر من 120 جنيها خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 28840 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع ملحوظ في جرام الذهب عيار 21.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 بحوالي 15 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3605 جنيهات للجرام، مما تسبب في صعود الجنيه الذهب.