شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.46 دولار لخام برنت و70.83 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 16-10-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء واصلت انخفاضها بسبب ضعف توقعات الطلب وبالرغم من صدور تقرير إعلامي يفيد عدم قيام إسرائيل باستهداف مواقع نفطية ونووية إيرانية إلا أن المخاوف بشأن تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله قائمة فيما يراقب المستثمرون صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم وبيانات إدارة معلومات الطاقة غداً .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 74.46دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي70.83دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 78.43دولار للبرميل.







