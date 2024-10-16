شكرا لقرائتكم خبر عن 293 مليون جنيه حصيلة محاضر سرقات التيار الكهربائى بـ"جنوب الدلتا" خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي من خلال تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع المحافظات التابعة لها من استرداد 112 مليون 133 الف جنيه من محاضر سرقات التيار باستخدام حق الضبطية القضائية خلال العام المالي 2023/2024.

وبلغ إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها ضد سارقي التيار خلال العام المالى الماضى 241 مليون 250 ألف جنيه تم تحصيل 112 مليون 133 الف جنيه منهم، فيما بلغت إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شرطة الكهرباء 343 مليون 401 ألف جنيه تم تحصيل 181 مليون.

وبلغ إجمالى ما تم استرداده من محاضر سرقات التيار الكهربائي من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال الضبطية بالمحافظات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 293 مليون 193 ألف جنيه.