شكرا لقرائتكم خبر عن 13 % نسبة الفقد بشركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى منذ قليل من مناقشة الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقى للعام المالى الماضى 2023/2024 .

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق المناطق التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بلغت 13%، كاشفا أن القطاعات التابعة للشركة هى محافظة الإسكندرية و قطاع الساحل الشمالي حتى منطقة الحمام.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعلى نسبة فقد بنطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء هما قطاعى وسط و شرق الإسكندرية بنسبة 14%، لافتا إلى أن أقل قطاع فى نسبة الفقد هو الساحل بنسبة 13.22% ويليه قطاع غرب بنسبة 13.55%.