شكرا لقرائتكم خبر عن 13 % نسبة الفقد بشركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 16 أكتوبر 2024 01:58 م
انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى منذ قليل من مناقشة الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقى للعام المالى الماضى 2023/2024 .
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق المناطق التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بلغت 13%، كاشفا أن القطاعات التابعة للشركة هى محافظة الإسكندرية و قطاع الساحل الشمالي حتى منطقة الحمام.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعلى نسبة فقد بنطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء هما قطاعى وسط و شرق الإسكندرية بنسبة 14%، لافتا إلى أن أقل قطاع فى نسبة الفقد هو الساحل بنسبة 13.22% ويليه قطاع غرب بنسبة 13.55%.
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