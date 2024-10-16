شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للغذاء.. 44.8٪ زيادة في انتاج الأرز عام 2022 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به العـــالم يوم 16 أكتوبر من كل عــام.

وبلـغ إنتـاج الحبوب 23.7 مليون طن عـام (2022/2023) مقابل 23.4 مليون طن عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 1.4 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول الأرز بنسبة 44.8%، وبلغ متوسـط نصيب الفـرد من انتـاج الحبوب 300.7 كجـم عام (2022/2023) مقابل 296.6 كجم عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

وبلغ إنتــاج القمح 9.1 ملـيون طـن عـام (2022/2023) مقـابـل 9.6 مليـون طـن عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 5.8 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المنزرعة بنسبة 7.4%، وبلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 155.4 كجم عام (2022/2023) مقابل 165.0كجم عام ) 2021/2022 ) بنسبة انخفاض قدرها 5.8%.

وبلغ إنتـاج الأرز 6.2 مليون طن عام (2022 / 2023) مقـابــل 4.3 ملـيون طن عـام ( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قـدرهـا 44.8% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعـــة بالأرز بنسبــة 40.9% خلال هذا العام، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 41.6 كجم عام ( 022/2023) مقابل 28.7 كجم عام ( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قدرها 44.9 %.

وبلغ إنتـاج الخضروات 24.9 مليـون طـن عام (2022/ 2023) مقابل 23.7 مليـون طـن عام (2021 / 2022) بنسبــة زيــادة قدرهـا 5.2٪ كما بلـغ متوسـط نصيـب الفـرد من الخضـروات 84.9 كجم عام) 2022 / 2023 (مقـابـل 80.7 كجــم عام (2021 / 2022) بنسبة زيادة قدرها 5.2%.

وبلغ إنتاج الفاكهة 13.79 مليون طـن عام (2022/2023)، مقابل 12٫99 مليون طـن عام (2021/2022) بنسبـة زيادة

قدرها 6.2٪ كما بلغ متوسـط نصيب الفرد من الفاكهة 69.3 كجم عام (2022 / 2023) مقابل 65.6 كجم عـام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 5.6% زيادة قدرها 6.2%

وعالميا بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫81 مليار طـن عام (2022/2023) مقـابـل 2٫82 مليـار طـن عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.2%، وبلــغ متوســط نصيب الفـرد مـن الحبـوب 151.2 كجم عام (2022/2023) مقابل 151.5كجم عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.

وبلغ إنتـاج القمح 806٫6 مليون طن عـام (2022/ 2023) مقابل 778٫3 مليـون طـن عـام (2021/2022) بنسبة زيــادة قدرها 3.6٪.

وبلغ متوســط نصيـب الفـرد مـن القمح 70.2 كجـم عام (2022/2023) مقابل 67.7 كجم عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 3.7%.

وبلغ إنتاج الأرز 525.6 مليون طـن عام (2022/2023) مقابـل 526.3 مليون طـن عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.1٪.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 54.3 كجم عام (2022/2023) مقابل 54.4 كجم عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.