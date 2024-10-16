شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة نسبة التحصيل بكهرباء جنوب القاهرة تصل لـ105% خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي فى تحقيق أعلى خلال العام المالى 2023/2024 والتى بلغت 105% لاجمالى إصدارات فواتير الاستهلاك لأول مرة منذ عدة سنوات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تمكنت من تحقيق نسبة 105% للتحصيل باجمالى 31 مليار 205 مليون جنيه من قيمة الاصدار الفعلى والتسويات، كاشفا أن نسبة التحصيل فى العام المالى الماضى 2022/2023 بلغت 98% بإجمالى 28 مليار جنيه.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى المتاخرات انخفضت خلال 2024 إلى 11 مليار 561 مليون بدلا من 13 مليار جنية خلال العام المالى 2023.

وقال المصدر أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تبذل قصارى جهدها في العمل على زيادة متحصلاتها للوفاء بالتزاماتها من خلال الآتي:

1- التفاوض مع كبار المشتركين الجدولة المديونيات المستحقة عليهم وذلك من خلال تكثيف الاجتماعات مع كبار المشتركين وخاصة المتعثرين منهم لجدولة المديونيات المستحقة عليهم حيث تم جدولة مبلغ 85 مليون 572 ألف جنيه خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت الجدولة للقطاع العام مبلغ 5 ملايين 419 ألف جنيه وبلغت الجدولة للقطاع الخاص مبلغ 80 مليون 153ألف جنيه.

2- تكليف قيادات الشركة بالتفاوض مع قطاع العام والأعمال، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة المالية لإجراء المقاصات مقابل إستهلاكات ومتأخرات تلك الجهات.

3- المرور على المشتركين في أوقات تتناسب مع تواجدهم لتحصيل مستحقات الشركة ( البنوك صباحاً - العيادات مساءاً).

4- قيام قيادات الشركة من خلال مديرو العموم وتحت إشراف رئيس القطاع المختص بالقيام بحملات للمشتركين المتقاعسين عن السداد .

5- إحالة العديد من الحسابات والمديونيات الخاصة ببعض الهيئات للجان فض المنازعات وعلى سبيل المثال عدد 25 حالة بمبلغ 107 مليون جنيه وانتهت لجنة إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية أن يؤدي المدعى عليهم لصالح الشركة مبلغ 156 مليون جنيه.