شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ البيضاء 18% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، حدوث استقرار في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء في مصر ، عقب انخفاض الفراخ البيضاء أمس بصورة ملحوظة بالأسواق.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية لـ "الخليج 365 "، إن بورصة الدواجن تراجعت إلي مستويات 72 جنيها مقابل مستويات وصلت 85 جنيها فى الأسبوع الماضي بانخفاض 13 جنيها بنسبة تراجع 18 % خلال أسبوع.

وأضاف فى حديثه، تعليقا على هبوط أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق ، أن حركة السوق ترتبط بعدة عوامل منها العرض والطلب وحجم الاستهلاك ودورات الإنتاج وسعر الأعلاف وغيرها من العوامل التي تساهم فى تغير أسعار الدواجن في مصر.

وشهدت بورصة الدواجن اليوم تراجعاً فى سعر الكتكوت الابيض حوالي 34 جنيها من مستويات تجاوزت 40 جنيها الأيام الماضية ، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلى 30 جنيها من مستويات 43 جنيها والبلدى انخفض إلي مستويات 13 جنيها.

كما تراجع البط المسكوفى إلى 68 جنيها والمولر 68 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 9 جنيهات والفراخ الفيومي 23 جنيها للكتكوت، بتراجعات جماعية.

بورصة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض مستويات 168 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 170 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 185 إلي 190 جنيها.

وذكرت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية يمكن أن يساهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.