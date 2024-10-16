شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق التأمين الخاصة تصرف 15.9 مليار جنيه مزايا تأمينية للأعضاء خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر وبلغت 676 صندوقًا في نهاية عام 2023 وبلغ عدد الأعضاء 4.7 مليون عضو، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%.

وتعكس هذه الأرقام، الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي، إضافة إلى دورها في البعد الاجتماعي بما توفره للمشتركين من آليات الاستقرار المادى عند بلوغ سن التقاعد أو الاستحقاق، كما تساهم الميزات التأمينية لتلك الصناديق في زيادة إنتاجية العاملين المشتركين بها مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.

وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.

وزاد حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 133.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023 مقابل 118.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بمعدل نمو سنوي 12.8%، وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات هذا العام 16.8 مليار جنيه مقابل 13.08 مليار جنيه بمعدل نمو 28.1%.

وتعد صناديق التأمين الخاصة، واحدة من أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق بما يدعم الاقتصاد القومي.