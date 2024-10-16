شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مبيعات السيارات "الملاكى" بنسبة 9% خلال النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير "أميك" سوق السيارات في مصر، أن قطاع سيارات الركوب "الملاكي" قد زاد بشكل ملحوظ بنسبة نمو في المبيعات قدرت بنحو 9% بالسوق المصرية خلال العام الجاري 2024 ، إذ بلغ إجمالي مبيعات "الملاكي" حوالي 29 ألف و239 سيارة .

يذكر تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات انه يوجد نمو في مبيعات سوق السيارات المصري بنحو 2.6% خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري.

وبحسب تقرير "أميك" فقد بلغت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بيع حوالي 37 ألف و828 مركبة مقارنة بـ 36 ألف و845 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.