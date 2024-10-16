شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة احتياطى 36 مليون برميل مكافئ.. أهم المعلومات عن إنتاج حقول العامة للبترول والان مع تفاصيل الخبر

تعد الشركة العامة للبترول كيان وطني إنتاجها خالص للدولة، حيث أشاد المهندس كريم بدوى بجهود العاملين فى زيادة إنتاج الشركة خاصة من الحقول المتقادمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وهو ما جعل الشركة تتبوأ هذه المكانة بين شركات إنتاج الزيت الخام فى مصر.

كما تستهدف خطة قطاع البترول الاستمرار في دعم الشركة العامة لزيادة اعمالها فى مجال البحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة لزيادة معدلات الإنتاج لتساهم فى استدامة توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفاتورة الاستيرادية من تلك المنتجات.

وتتضمن أهم مؤشرات الأداء التي حققتها الشركة العامة للبترول خلال العام المالى 2024/2023 الأتى..

1- إجمالي الإنتاج من حقول الشركة والشركات المشاركة حوالى 35 مليون برميل زيت مكافئ بمتوسط يومى 96 ألف برميل زيت مكافئ .

2- حققت حقول الشركة انتاج قدر بحوالى 3ر27 مليون برميل زيت مكافئ بمتوسط يومى 75 ألف برميل زيت مكافئ وهو يمثل أعلى معدل إنتاج فى تاريخ الشركة بالرغم من التحديات الكبيرة التى استوجبت التعامل بطرق غير تقليديه لاستمرار العمليات، مما ساهم في الحفاظ على مكانة الشركة وترتيبها كمركز ثانى فى قائمة كُبرى شركات إنتاج الزيت فى مصر لتكون الداعم القوى للاقتصاد القومى خاصة وأنها مملوكة بالكامل للدولة.

3- تم إضافة احتياطي مؤكد قابل للاسترجاع يقدر بنحو 36 مليون برميل زيت مكافئ بنسبة استعواض تمثل 131% لما تم إنتاجه خلال العام من خلال حفر 35 بئراً بحقول الشركة المختلفة و61 بئراً بحقول عقود اتفاقيات خدمـات الاستكشاف والإنتاج.



4-العامة للبترول رائدة فى استخدام العديد من التقنيات الحديثة لأول مره وذلك لمواجهة تحديات الحقول المتقادمة ومعدلات النضوب الطبيعى لضغوط الخزانات القديمة مما كان له كبير الأثر فى استعادة وزيادة إنتاج العديد من الحقول بعد التوقف عن الإنتاج خلال الفترات السابقة.



5- إجمالى الاستثمارات المنفذة للشركة بلغ خلال العام حوالى 4ر4 مليار جنيه بنسبة 125% من المعتمد مع خفض تكلفة البرميل المنتج من خلال عمليات الشركة العامة دون شركات الاتفاقيات .

6- كما تعمل الشركة على استبدال بعض مستلزمات الإنتاج بمنتجات محلية وذلك لتعظيم المنتج المحلى وتوفير النقد الأجنبي ، وجارى تنفيذ العديد من المشروعات الكُبرى فى مجال تطوير وتوسعة البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج لتحسين عمليات المعالجة وزيادة قدرة المحطات.

7- كما جارى التوسع فى العديد من مشروعات كفاءة الطاقة لتوفير استهلاك السولار والتحول للاعتماد على الغاز المنتج ومشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

8- الشركة قامت بتطبيق العديد من التطبيقات الحديثة فى إطار خطة التحول الرقمى لسرعة الربط ونقل البيانات بين المواقع وتطبيق منظومة الأمن السيبرانى للمعلومات، فى إطار خطة التطوير الشامل تم وضع رؤية للشركة ووضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق تلك الرؤية وتطوير الشركة واستثمار نقاط القوه والفرص المتاحة لتطوير الأداء مما ينعكس على زيادة الإنتاج، وإلتزام الشركة بتطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات مما أدى إٕلى استمرار تحسن مؤشرات أداء السلامة وتحقيق 18مليون ساعة عمل بدون اصابات خلال العام .



