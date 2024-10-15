شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مستجدات تدشين مصنع نترات كيما الجديد في 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة الصناعات الكيماوية كيما لسرعة تدشين مصنع جديد فى أسوان، حيث تم الموافقة على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/ يوم حامض و665 طن / يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية)، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.. تعرف على أحدث مستجدات تنفيذ المشروع .

1 – جارى إتمام الإجراءات النهائية مع البنوك ،لتمويل المشروع الجديد والتأكيد على الاتفاق السابق ،وزيادة التمويل حيث يتولى المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المفاوضات .

2 - تم توقيع التعاقد مع شركة Bilfinger tebodin الألمانية كمقاول إدارة مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتمثيل شركة كيما خلال مراحل تنفيذ المشروع.

3 - وافقت الجمعية العمومية للشركة على عقد التمويل المشترك مع البنوك الممولة بشأن مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المتضمن بزيادة مبلغ التمويل في حدود 93.6 مليون دولار ومبلغ 7.927 مليار جنيه.



4 - كشفت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، برئاسة الكيميائي عبد المحيد حجازى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، عن العام المالي 2023-2024، أنها سجلت صافي ربح بلغ 70.09 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية يونيو 2024.

5 – حققت الشركة إيرادات خلال العام المالي الماضي بلغت 6.53 مليار جنيه.