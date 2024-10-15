شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 1000 محطة محمول بقرى حياة كريمة والتثقيف الرقمى لـ35 الف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنفيذ مشروع لتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول من خلال إنشاء عدد 1000 محطة تغطية جديدة بخدمات التليفون المحمول في قرى المرحلة الأولى، وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول بالقرى المدرجة فى المرحلتين الثانية والثالثة بمبادرة حياة كريمة وكذلك تغطية الطرق السريعة.

سبق وأن أعلنت الوزارة عن إنشاء وتطوير1367 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات، بقرى حياة كريمة حياة كريمة، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية حيث يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية في 4500 قرية ضمن مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة أعداد أبراج المحمول بهذه القرى، كذلك تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمد كاب - الانتهاء من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى.

وتسعى وزارة الاتصالات هذه المبادرة إلى توفير البنية التحتية لخدمات الهاتف المحمول (الإنترنت و الخدمات الصوتية للهاتف للمحمول) وتهتم بمشروع الأبراج المحمولة، لتغطية كافة المناطق المستهدفة بخدمات الهاتف المحمول، ويتم بناء عدد ضخم من الأبراج التي تقام في القرى والمناطق التي تشملها مبادرة حياة كريمة، لتقوية خدمات الاتصالات والإنترنت، ومن ثم تتوفر فرصه استثماريه واعدة لإقامة وتصنيع الأبراج المحمولة في هذه المناطق.

ووفقا لبيانات حكومية تم زيادة أبراج المحمول من 6976 برج في 2014 إلى 34641 برج محمول في 2023.

وتعمل الدولة على تسريع إصدار تراخيص بناء الأبراج لشركات المحمول، لتحسين خدمات الهاتف المحمول المقدمة للمواطنين.

وفي إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة رقمية تم التثقيف الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لنحو 34960 مواطناً في قرى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" في 20 محافظة، كما تم تأهيل كوادر المعرفة الرقمية من الفئات المؤثرة مجتمعيًا داخل القرى المستهدفة للمساهمة في نشر الوعي الرقمي حيث تم تدريب 761 مواطنًا من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة الواعظين من وزارة الأوقاف والمُيسرات من المجلس القومي للمرأة. كذلك تم الانتهاء من تأهيل 3335 من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها، القائمين على مشروعات "حياة كريمة.



