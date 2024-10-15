شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 15-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 15-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 23 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للأسمنت-قنا، وفتنس برايم للأندية الصحية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وجنوب الودي للأسمنت، والعالمية للاستثمار والتنمية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وجهينة للصناعات الغذائية، ومصر للأسواق الحرة، وايه كابيتال القابضة، ومصر بني سويف للأسمنت، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وغاز مصر.

البورصة تربح 23 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 738.9 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.27%، والعرب على 4.93%، واستحوذت المؤسسات على 28.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105.3 مليون جنيه، 58.1 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 634.1 ألف جنيه، 131 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 30584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 37924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13274 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 7569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 10713 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3186 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 7893 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة.

وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والمالية والصناعية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، عدد 804 أسهم، 15 ألف سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 50 ألف سهم، 13 مليون سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 1000 سهم، واشترت إدارة شركتا جهينة للصناعات الغذائية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي عدد 1000 سهم، 31 سهمًا، على التوالي.

فيما باعن مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 500 ألف سهم، 9912 سهم، 8 ملايين سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 459 سهمًا، وباعت إدارة شركة كونتكت المالية القابضة عدد 700 ألف سهم.

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، شراء المساهم محمود حسن جاب الله حسان، عدد 165 ألف سهم بسعر 7.76 جنيه بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 8.17% إلى 10.15%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بيع المساهم إسلام محمد صبحي رشاد، عدد 162.6 ألف سهم بسعر 7.77 جنيه بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 3.13%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء المساهم عمر محمد عبد الجواد، عدد 748 ألف سهم بسعر 5.73 جنيه بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 5.19% إلى 6%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

ماريدايف



أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، عن تحقيق إيرادات نشاط بلغت 107.2 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 86.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، نسبة نمو 24%، وبلغ صافي الربح 5.1 مليون دولار مقارنة مع 17.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 71%، ويعزي هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل أبرزها انخفاض صافي الربح بعد الضريبة نتيجة لعدم قدرة إحدى الشركات المرتبطة من الناحية المالية والفنية على الاستمرار في عملياتها وما استتبع ذلك من إجراءات.

أوراسكوم للتنمية



أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 155 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة تمويل جزء من الديون الحالية للشركة، مما سيساهم في تخفيض تكلفة القروض، ويعزز بذلك الاستقرار المالي والأداء التشغيلي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المتعلقة بالالتزامات المالية المستقبلية، ويتضمن القرض الجديد فترة مدتها سنتان ونصف وفترة سداد تمتد على 8.5 سنوات، ويبدأ السداد خلال النصف الثاني من 2027، مما يخفف من الضغوط المالية الفورية على الشركة خلال فترة السماح.

أطلس



أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إرجاء النظر في تقرير الإفصاح المقدم من شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية لزيادة رأس مال الشركة من 65.1 مليون جنيه إلى 115.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه موزعة على 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد، وذلك لجين الإعلان عن نتيجة عرض الشراء المقدم من شركة أمون للعقارات والتنمية السياحية لشراء حتى عدد 427.2 مليون جنيه سهم بنسبة 65.59% من أسهم شركة أطلس بسعر نقدي 78 قرش للسهم الواحد.