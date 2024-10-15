مركز "هندسة البرمجيات" يبحث استراتيجيات تحقيق العائد من الذكاء الاصطناعي

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ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ندوة حول استراتيجيات تحقيق العائد من الذكاء الاصطناعي واقتصاديات المعلومات لتعزيز عائد الاستثمار للمؤسسات يوم 21 أكتوبر بمركز إبداع مصر الرقمية في الجيزة.

تتناول الندوة أساليب فعّالة لتحقيق العائد من الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القيمة الاقتصادية لأصول بيانات ومعلومات المؤسسات، كما ستسلط الضوء على أهمية إثبات الأثر المالي لمبادرات الذكاء الاصطناعي للحصول على الدعم والحفاظ على التقدم.

وستقدم الندوة أيضًا رؤى للمساهمة في وضع استراتيجيات أكثر تنافسية للذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات.

وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، حيث يتم إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية لاسيما مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدي.