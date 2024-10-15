شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-10-2024.

إيقاف تداول 23 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للأسمنت-قنا، وفتنس برايم للأندية الصحية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وجنوب الودي للأسمنت، والعالمية للاستثمار والتنمية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وجهينة للصناعات الغذائية، ومصر للأسواق الحرة، وايه كابيتال القابضة، ومصر بني سويف للأسمنت، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وغاز مصر.

البورصة تربح 23 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 738.9 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.27%، والعرب على 4.93%، واستحوذت المؤسسات على 28.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105.3 مليون جنيه، 58.1 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 634.1 ألف جنيه، 131 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 30584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 37924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13274 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 7569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 10713 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3186 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 7893 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة.

وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجدد-الإسكندرية بسعر إغلاق 22.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 26.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.572 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.92%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.87%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 2.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.79%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 29.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.64%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 35.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.66%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 42.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.86%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 88.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.36%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.375 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.78%.