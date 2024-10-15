شكرا لقرائتكم خبر عن سهم طلعت مصطفى يرتفع بنسبة 3.6% ويقود صعود بورصة مصر بجلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.03% للجلسة الثانية على التوالي، جاء ذلك بعدما ارتفع سهم المجموعة بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 59.980 جنيه، مسجلا أحجام تداول بلغت 3.8 مليون سهم بقيمة 226.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 2275 عملية، لتصل القيمة السوقية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لأكثر من 123 مليار جنيه.

ويستحوذ سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على نسبة 10.87% من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ليصبح أكبر شركة عقارية مقيدة بالمؤشر، والثاني بعد سهم البنك التجاري الدولي-مصر، مما يعكس مكانة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في بورصة مصر، وثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد في سهم المجموعة، والتي تحقق عوائد مالية ضخمة للمساهمين من توزيعات الأرباح النقدية، علاوة على تحركات سعرية إيجابية.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، سواء على المستوى التشغيلي وبلغت المبيعات 391 مليار جنيه أي ما يعادل حوالي 8.1 مليار دولار حتى نهاية شهر يوليو، أو على المستوى المالي محققة إيرادات بلغت 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 10.71 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 59%، وبلغ مجمل الربح المجمع 6.57 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 94%، وبلغ صافي ربح بعد الضرائب حوالي 6.36 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 308%