شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للكهرباء يعتمد ميزانية مصر الوسطى للعام المالى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامه لشركة مصر الوسطى لتوزيع ميزانيه الشركة عن العام المالى 2023/2024 والتي روعى فيها تنفيذ المهام التي جاءت بالبرنامج الحكومى والذى يهدف الى توفير خدمة متميزه للمواطنين وبجوده عاليه.

واستعرض المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قدم فيه ملخصا لنشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، حيث أكد انه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض ولتوفير التغذية الكهربائية المستدامة بأعلى جوده وكفاءه بالمحافظات نطاق عمل الشركة وهى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتي تمثل %٥١ من مساحة جمهورية مصر العربية.

قامت الشركة بتنفيذ خطة استثمارية بتكلفة تصل إلى حوالى 816 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة %109 من الخطه المستهدفه تمثلت في تنفيذ خطة توسعات لتدعيم شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والتي بلغت تكلفتها 327 مليون 227 الف جنيه بالاضافه الى خطه إحلال وتجديد للمهمات المتهالكه والمحولات التي بلغت نسبة تحميلها اكثر من %80 نتيجة لارتفاع درجات الحراره وزياده الاستهلاك المنزلى والنشاط الزراعى وبلغت تكلفتها 404 ملايين 620 ألف جنيه، وذلك الى جانب الانتهاء من تنفيذ تطوير مراكز الخدمه التي يتعامل فيها المواطنين حيث تم الانتهاء من انشاء عدد (19) مركز خدمة بالهوية البصرية، يتم تخصيص شباك خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بها وتطبيق نظام الانتظار العملاء ( النداء الالى ) لتوجيه تدفق المواطنين .

ونتيجه لما تم تنفيذه من عمليات الخطة الاستثمارية وبرنامج الصيانة، كان لذلك مردود إيجابى فى انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض عدد الأعطال على الجهد المتوسط من (627) عطل عام 2023/2024 الى (527) عطل خلال عام 2023/2024 .

وحرصا من الشركة على ازالة الخطورة وتأمين المواطنين فقد قامت الشركة بعمليات احلال لخطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بإجمالي استثمارات 23 مليون 926 جنية ممولة من وزارة التخطيط، حيث تم تعديل مسار 30 عملية بإجمالي اطوال كابلات 11 ألف 698 كم بنسبة تنفيذ %100.

وحرصت الشركة على دراسة اهداف مشروع حياه كريمه بدقه واعتمدت فى التخطيط لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالقرى المستهدفه نطاق عمل الشركة على محاور وأولويات يتحقق من خلالها الهدف المرجو منها ، حيث ضمت المرحله الأولى من المبادره عدد (428) قريه يبلغ تعداد سكانها 6572433 نسمه تقع داخل عدد (17) مركز.

ونظرا لما تشهده محافظات الصعيد من طفره كبيره فى مشروعات التنميه في المجالات المختلفه فقد قامت الشركة بتنفيذ مشروعات للغير خلال عام 2023/2024 وحققت من خلالها إيرادات قيمتها مليار 955 مليون جنيه مقابل مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة تطور 86.4% .

وحرصت الشركة على الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية حيث تم تركيب عدد 872 ألف عداد كودى منذ إطلاق المنصه الموحدة لخدمات الكهرباء مما ساهم في زيادة كميات الطاقه المباعه للقطاع المنزلى والتجارى بنسبة 8.2 % للعام المالى 2023/2024 عن العام المالى 2022/2023 وهى اكبر نسبة تطور لكميات الطاقه المباعه للمنازل خلال السنوات السابقة .

وبالاضافة إلى مراجعة مشتركى الاستصلاح الزراعى بالطرق الصحراويه حيث تم حصر كميات طاقه تراكمات وتلاعبات بالعدادات

بلغت 360 مليون ك.و.س ساهمت في تحسين نسبة الطاقه المباعة.

وتضع الشركة نصب اعينها تعظيم دور الضبطية القضائية من خلال تكثيف الحملات واثبات الاحمال الفعليه وتقديم الدعم الفني لحملات شرطة الكهرباء والذى نتج عنه حصر كميه طاقه مباعه بلغت 545 مليون ك.و.س وهى تمثل نسبة %3.1 من اجمالى الطاقه المباعه خلال العام المالى 2023/2024 .