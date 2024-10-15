شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات الأدوية التابعة لاستعراض مؤشرات الأداء والان مع تفاصيل الخبر

المهندس محمد شيمي يوجه بتكثيف العمل لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.. ودراسة إضافة مستحضرات جديدة

واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاته الدورية مع الشركات التابعة في مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات، واجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات "القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، وبحسب بيان الوزارة اليوم، مؤشرات الأداء الشهرية لشركات إنتاج الأدوية والعبوات، ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وموقف استغلال الأصول والطاقات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الخطط المستقبلية التوسعية، والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

أكد المهندس محمد شيمي ضرورة تكثيف العمل لزيادة معدلات الإنتاج والعمل بالطاقات القصوى والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، موجها بتسريع وتيرة إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة وبما يضمن التوافق مع المعايير الدولية للتصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بدعم وتنمية قطاع الدواء وتعزيز قدراته الإنتاجية، لافتا إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص، ودراسة إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بمعايير الجودة والتطوير المستمر للمنتجات والاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري، وتطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP” لتحسين وميكنة نظم العمل.