شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا تسترد 90 مليون جنيه خلال 2024 من سرقات التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس احمد صدقي من خلال تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع المحافظات التابعة لها من استرداد 90 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار باستخدام حق الضبطية القضائية خلال العام المالي 2023/2024.

وبلغ إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها ضد سارقي التيار خلال العام المالى الماضى 167 مليونا و 187 ألف جنيه تم تحصيل 90 مليون جنيه منهم، فيما بلغت إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شرطة الكهرباء 273 مليون 353 ألف جنيه تم تحصيل 147 مليون 542 ألف.

وبلغ إجمالى ما تم استرداده من محاضر سرقات التيار الكهربائي من قبل مباحث شرطة الكهرباء او من خلال الضبطية بالمحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بالأقصر وقنا وأسوان وسوهاج 237 مليون 543 ألف جنيه.



