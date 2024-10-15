شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا تسترد 90 مليون جنيه خلال 2024 من سرقات التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 01:16 م
نجحت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس احمد صدقي من خلال تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع المحافظات التابعة لها من استرداد 90 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار باستخدام حق الضبطية القضائية خلال العام المالي 2023/2024.
وبلغ إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها ضد سارقي التيار خلال العام المالى الماضى 167 مليونا و 187 ألف جنيه تم تحصيل 90 مليون جنيه منهم، فيما بلغت إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شرطة الكهرباء 273 مليون 353 ألف جنيه تم تحصيل 147 مليون 542 ألف.
وبلغ إجمالى ما تم استرداده من محاضر سرقات التيار الكهربائي من قبل مباحث شرطة الكهرباء او من خلال الضبطية بالمحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بالأقصر وقنا وأسوان وسوهاج 237 مليون 543 ألف جنيه.
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