شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 40 جنيها اليوم الثلاثاء ليسجل 28720 بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر هبوطاً كبيراً بأكثر من 40 جنيها خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 28720 جنيها مقابل 28760 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.



