شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” داخل القاعات الرئيسية بالمتحف المصرى الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أول صور للقطع الأثرية المعروضة داخل القاعات الرئيسية بالمتحف المصري الكبير، والمقرر تشغيلها تجريبيا وفتحها أمام الجمهور بداية من غدا الأربعاء.

وكشف الدكتور حسين كمال مدير عام الترميم بالمتحف عن التشغيل التجريبي لـ١٢ قاعة رئيسية تضم أكثر من 14 ألف قطعة تروي تاريخ الحضارة المصرية من عصر ما قبل الأسرات وحتى نهاية العصر اليوناني الروماني.

أضاف أن القاعات التي سيبدأ تشغيلها بداية من غدا الأربعاء على مقامة على مساحة 18 ألف و800 متر مريع، وتم وضع القطع الأثرية بها وفقا للتقسيم التاريخي والتقسيم الموضوعي لتروي موضوعات مختلفة كالبعث والطب والهندسة والزراعة وغيرها.

أوضح الدكتور حسين كمال أن التشغيل التجريبي هدفه بجانب الترويج للمتحف والسياحة في مصر فأيضًا الهدف هو خضوع القاعات للدراسة وإدارة المجموعات من الزوار داخل المتحف، لتدارك أية ملاحظات قبل الافتتاح الرسمي.



احد القاعات



الزميل محمد اسعد



قطعة اثرية



معروضات



مقتنيات المتحف