شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الخليج 365 جولة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير، ولقاء مع الدكتور حسين كمال مدير عام مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير.

وكشف الدكتور حسين كمال عن التشغيل التجريبي لـ12 قاعة رئيسية تضم أكثر من 14 ألف قطعة تروي تاريخ الحضارة المصرية من عصر ما قبل الأسرات وحتى نهاية العصر اليوناني الروماني.

أضاف خلال اللقاء أن القاعات التي سيبدأ تشغيلها بداية من غدا الأربعاء على مقامة على مساحة 18 ألف و800 متر مريع، وتم وضع القطع الأثرية بها وفقا للتقسيم التاريخي والتقسيم الموضوعي لتروي موضوعات مختلفة كالبعث والطب والهندسة والزراعة وغيرها.

أوضح الدكتور حسين كمال أن التشغيل التجريبي هدفه بجانب الترويج للمتحف والسياحة في مصر فأيضًا الهدف هو خضوع القاعات للدراسة وإدارة المجموعات من الزوار داخل المتحف، لتدارك أية ملاحظات قبل الافتتاح الرسمي.



