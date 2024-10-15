شكرا لقرائتكم خبر عن 18.8% نسبة الفقد بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى منذ قليل من مناقشة الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس احمد صدقي للعام المالى الماضى 2023/2024.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بلغت 18.8%، كاشفا أن المحافظات التابعة للشركة هى الأقصر وأسوان وسوهاج وقنا.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة إلى 16% بنهاية العام المالى الجديد 2024/2025، لافتا إلى أن قطاع محافظة قنا يمثل أعلى نسبة فقد بالشركة بنسبة 20% بينما يمثل قطاع محافظة سوهاج أقل نسبة فقد بالشركة بواقع 15%.



