شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات عربية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بتداولات 1.9مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 30555 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 37849 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 13263 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليصل إلى مستوى 7502 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 10645 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 7977 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للأسمنت-قنا، وفتنس برايم للأندية الصحية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وجنوب الودي للأسمنت.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية لعدد 4.4 مليون سهم بقيمة 23.1 مليون جنيه.

وأعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.42 مليون وثيقة بدلا من 3.40 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والمالية والصناعية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، عدد 804 أسهم، 15 ألف سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 50 ألف سهم، 13 مليون سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 1000 سهم، واشترت إدارة شركتا جهينة للصناعات الغذائية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي عدد 1000 سهم، 31 سهمًا، على التوالي.

فيما باعن مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 500 ألف سهم، 9912 سهم، 8 ملايين سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 459 سهمًا، وباعت إدارة شركة كونتكت المالية القابضة عدد 700 ألف سهم.

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، شراء المساهم محمود حسن جاب الله حسان، عدد 165 ألف سهم بسعر 7.76 جنيه بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 8.17% إلى 10.15%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بيع المساهم إسلام محمد صبحي رشاد، عدد 162.6 ألف سهم بسعر 7.77 جنيه بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 3.13%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء المساهم عمر محمد عبد الجواد، عدد 748 ألف سهم بسعر 5.73 جنيه بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 5.19% إلى 6%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، عن تحقيق إيرادات نشاط بلغت 107.2 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 86.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، نسبة نمو 24%، وبلغ صافي الربح 5.1 مليون دولار مقارنة مع 17.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 71%، ويعزي هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل أبرزها انخفاض صافي الربح بعد الضريبة نتيجة لعدم قدرة إحدى الشركات المرتبطة من الناحية المالية والفنية على الاستمرار في عملياتها وما استتبع ذلك من إجراءات.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 155 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة تمويل جزء من الديون الحالية للشركة، مما سيساهم في تخفيض تكلفة القروض، ويعزز بذلك الاستقرار المالي والأداء التشغيلي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المتعلقة بالالتزامات المالية المستقبلية، ويتضمن القرض الجديد فترة مدتها سنتان ونصف وفترة سداد تمتد على 8.5 سنوات، ويبدأ السداد خلال النصف الثاني من 2027، مما يخفف من الضغوط المالية الفورية على الشركة خلال فترة السماح.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إرجاء النظر في تقرير الإفصاح المقدم من شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية لزيادة رأس مال الشركة من 65.1 مليون جنيه إلى 115.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه موزعة على 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد، وذلك لجين الإعلان عن نتيجة عرض الشراء المقدم من شركة أمون للعقارات والتنمية السياحية لشراء حتى عدد 427.2 مليون جنيه سهم بنسبة 65.59% من أسهم شركة أطلس بسعر نقدي 78 قرش للسهم الواحد.