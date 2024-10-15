شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 عاما من انشائها.. الكهرباء تتسلم رسميا 3 محطات بعد انتهاء مدة تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

تسلمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3 محطات لتوليد الكهرباء تم انشائهم منذ 20 عام بنظام البناء والتشغيل "bot" بالتعاون مع القطاع الخاص وبحق انتفاع طوال هذه المدة لتعود الملكية مرة أخرى لوزارة الكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تسلمت بشكل رسمي محطة كهرباء سيدي كرير البخارية التى تتكون من وحدتين بخارية بقدرة 320 ميجا وات لكل وحدة، كاشفا أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتصبح فى حوزة وزارة الكهرباء بالكامل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جارى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستلام محطتى خليج السويس وشرق بورسعيد من المستثمرين، لافتا إلى أنه تم استلامهم بشكل مبدئي لحين انتهاء الإجراءات.



