شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المركبات المرخصة "مستعمل" من حيث نوع الوقود خلال سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري ان اعداد المركبات " المستعمله " التي تم التأمين عليها و ترخيصها خلال شهر سبتمبر 2024 سجلت حوالي 374485 مركبه .

اما عدد المركبات " الزيرو المستعمل " بلغت 40713 مركبه ، وعن عدد المركبات الجمارك بلغت 17690 مركبه .

يذكر أن عدد المركبات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود

خلال شهر أغسطس(زيرو فقط ) سجلت 433205 مركبة.

جاءمن بينها ترخيص حوالي 775مركبة تعمل بالكهرباءو 302251 تعمل بالبنزين و105512 تعمل بالسولارو 11464 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و96 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.

كما أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات في تقريرها ان شهر سبتمبر 2024 سجل ان المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 40713 مركبة .

و أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3030 مركبة موديل 2021 و4732 مركبة موديل 2022و5197 مركبة موديل2023 و17564 مركبة موديل 2024 و10190 مركبه موديل 2025 .