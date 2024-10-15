شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تبدأ الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية "مصر العليا" والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بحضور المهندس أحمد صدقي رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة كافة تفاصيل ماتم تنفيذه خلال العام المالي الماضي 2023-2024 من استثمارات وإيرادات ومصروفات إضافة إلى ماتم الوصول إليه من تطوير للمحطات والشبكات والفقد الفني والتجاري.

ومن المقرر أن تناقش الشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم أيضاً ميزانيات شركات مصر الوسطى وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وغدا الاربعاء شركات جنوب الدلتا والاسكندرية لتوزيع الكهرباء والبحيرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة الي شركة الخدمات الطبية.

وتختتم الشركة القابضة لكهرباء مصر مناقشة ميزانيات الشركات الخميس المقبل لشركات شمال القاهرة والقناة وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.