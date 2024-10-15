شكرا لقرائتكم خبر عن النصر العامة للمقاولات تكتب قصة نجاح للشركات المصرية في العراق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خطوات جادة تتخذها شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام ، بقيادة المهندس أحمد المحمودى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،هذه الآونة في ضوء الدعم المستمر من وزير قطاع الأعمال المهندس محمد الشيمي ؛للنهوض بالشركة من خلال العمل على إنهاء و تسليم العديد من المشاريع و كذلك التركيز في مشاريع حياة كريمة بالصعيد و التي توليها الشركة اهتماما كبيرا ،والبالغ قيمتها 650 مليون جنيه ، مع البدء في اتخاذ خطوات حثيثة نحو إنشاء فرع للشركة في دولة ليبيا الشقيقة اعتمادا على ازدهار ،ونشاط سوق المقاولات الموجود حاليا من خلال إعادة الاعمار بليبيا ،ولدعم تكوين شراكات عمل قوية في الخارج ،وزيادة الفرص ،وفتح آفاق أعمال جديدة ونمو محفظة الأعمال خارجيا ، مع التركيز على استغلال الأصول المملوكة للشركة ،والفرص المتاحة للاستثمار طبقا لتوجيهات وزير قطاع الأعمال العام.

كما تواصل شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام بقيادة المهندس أحمد المحمودى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،تنفيذ العديد من المشروعات في دولة العراق ، مما يفتح المجال لها وللشركات المصرية ؛للحصول على حجم كبير في العراق في مجال الطرق والكبارى والبنية الأساسية بصفة عامة .







وتأسست شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، عام 1936، وخلال هذه الأعوام نفذت المئات من أهم المشاريع الحيوية والهامة ، بالإضافة إلى إنها شاركت في اقامة العديد من المشاريع الحيوية في عدة دول عربية مثل ليبيا، الكويت، العراق، الامارات المتحدة والسودان حيث قامت بتنفيذ عديد من مشروعات الطرق والمرافق والمباني.







وفى أحدث مشروع لها يتم تنفيذه في العراق حرص نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، يرافقه وزير الإعمار والإسكان العراقى بنكين ريكاني والوفد المصرى المصاحب من ممثلى كبار الشركات المصرية بزياره موقع شركه النصر العامة للمقاولات فى معسكر الرشيد ببغداد ،والذي يتم تنفيذه بنحو 40 مليون دولار ،وكان فى استقبال الوفد المهندس محمد نافع مدير الفرع نيابة عن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس أحمد المحمودى ،وتفقد الوفد أعمال الشركة كما اثنى نائب رئيس الوزراء على الأعمال فى الموقع كما تم استعراض فيديو مصور للمشروع وقام بأخذ الصور التذكارية مع العاملين بالمشروع وتبادل الحديث الودى معهم مما كان له الأثر الطيب لهم.







وسبق تلك الزيارة زيارة من وفد عراقي من وزارة الصحة العراقية للشركة تمهيدا لدخول الشركة في العطاء الخاص بمستشفيات دولة العراق الشقيقة حيث قام المهندس أحمد المحمودي ولفيف من قيادات الشركة باستقبال الوفد العراقي وعرض سابقة اعمال الشركة والتي ابهرت الوفد ووضع الشركة في مقدمة الشركات المصرية المرشحة للحصول على جزء كبير من المستشفيات المزمع انشاءها بدولة العراق، ومؤخرا سلمت الشركة "جسر نينوى" الخامس بالعراق والبالغ تكلفته نحو 60 مليون دولار.





