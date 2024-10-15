شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري ان سيارات النقل المرخصة خلال شهر سبتمبر 2024 بلغت 1432 سيارة .

جاء من بينها 26 سيارة نقل موديل 2021 و130 موديل 2022 و 110 سيارة نقل موديل 2023و110 سيارة موديل 2024و725 موديل 2025 .

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2024 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 40713 مركبة متنوعة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3030 مركبة موديل 2021 و4732 مركبة موديل 2022و5197 مركبة موديل2023 و17564 مركبة موديل 2024 و10190 مركبه موديل 2025 .